Стали известны соперники Надаля, Маррея и Кирьоса на старте турнира в Мельбурне

Состоялась жеребьёвка турнира категории ATP-250, который пройдёт в Мельбурне (Австралия) с 3 по 9 января.
Первый номер посева получил 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль, он начнёт соревнования со второго круга, где встретится либо с американцем Маркосом Гироном, либо с победителем квалификации. Вторым сеяным стал канадец Райлли Опелка, его противник во втором круге определится позднее.
Также со второго круга турнир начнут болгарин Григор Димитров (3) и бельгиец Давид Гоффен (4). Россияне не попали в основную сетку Мельбурна.
Отметим, что уайлд-кард от организаторов получили британец Энди Маррей и австралиец Ник Кирьос. Маррей в первом круге сыграет с аргентинцем Факундо Багнисом, а Кирьос — с представителем Словакии Алексом Молчаном.
Призовой фонд соревнований составил $ 521 тыс. Их действующим чемпионом является итальянец Янник Синнер.
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