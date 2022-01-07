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Роддик — о директоре АО: он всегда был новатором. Скандал вокруг Джоковича удивителен

Роддик — о директоре АО: он всегда был новатором. Скандал вокруг Джоковича удивителен
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Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик прокомментировал скандал вокруг сербского теннисиста Новака Джоковича. Роддик заявил, что не может поверить, что руководитель федерации тенниса Австралии и директор Australian Open Крэйг Тили может быть причастен к дезинформации игроков по поводу медотводов.

«Это действительно отстой. Если правда предположить, что это так, было бы очень грубо запретить Новаку въезд в страну на три года, как это могут сделать действующие правила депортации. Мне любопытно услышать ответ Крэйга Тили. Он всегда был новатором и преуспевал в таких делах. Всё это удивительно и одновременно разочаровывает.

Я на самом деле шокирован, если сегодняшние новости верны. Тили долгое время был одним из самых умных людей в теннисе. Во многом он ответственен за нереальный рост турнира. Вся ситуация — это несчастье для всех», — написал Роддик у себя в твиттер-аккаунте.

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