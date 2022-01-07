Роддик — о директоре АО: он всегда был новатором. Скандал вокруг Джоковича удивителен

Бывшая первая ракетка мира, американец Энди Роддик прокомментировал скандал вокруг сербского теннисиста Новака Джоковича. Роддик заявил, что не может поверить, что руководитель федерации тенниса Австралии и директор Australian Open Крэйг Тили может быть причастен к дезинформации игроков по поводу медотводов.
«Это действительно отстой. Если правда предположить, что это так, было бы очень грубо запретить Новаку въезд в страну на три года, как это могут сделать действующие правила депортации. Мне любопытно услышать ответ Крэйга Тили. Он всегда был новатором и преуспевал в таких делах. Всё это удивительно и одновременно разочаровывает.
Я на самом деле шокирован, если сегодняшние новости верны. Тили долгое время был одним из самых умных людей в теннисе. Во многом он ответственен за нереальный рост турнира. Вся ситуация — это несчастье для всех», — написал Роддик у себя в твиттер-аккаунте.
- 7 января 2022
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