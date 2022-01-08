Касаткина сразится с Кенин, Радукану — со Свёнтек в первом круге турнира WTA-500 в Сиднее

Состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Сиднее (Австралия), который пройдёт с 9 по 15 января.

Сетку соревнований возглавила первая ракетка мира австралийка Эшли Барти, она начнёт свой путь со второго круга, где сыграет с победительницей матча Присцилла Хон (Австралия) – Жаклин Кристиан (Румыния). Также со второго круга турнир начнёт третья ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса. Её соперницей станет либо россиянка Екатерина Александрова, либо представительница Казахстана Елена Рыбакина.

Ещё одна россиянка Дарья Касаткина в первом круге сразится с чемпионкой Australian Open – 2020 американкой Софьей Кенин (8).

Также из интересных противостояний в первом круге стоит отметить матч чемпионки US Open – 2021 Эммы Радукану (Великобритания) и победительницы «Ролан Гаррос» – 2020 польки Иги Свёнтек.

Призовой фонд турнира в Сиднее составил более $ 703 тыс. Его действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова.