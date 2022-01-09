Первая ракетка мира Эшли Барти выиграла турнир в Аделаиде, уверенно победив Рыбакину

Первая ракетка мира австралийка Эшли Барти выиграла турнир категории WTA-250 в Аделаиде (Австралия). Она уверенно обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину со счётом 6:3, 6:2.

Финальная встреча продлилась 1 час 4 минуты. Барти 6 раз подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 3. На счету 14-го номера женского рейтинга Рыбакиной — также 6 эйсов, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта при 2 созданных.

Отметим, что по ходу турнира Барти обыграла американок Кори Гауфф и Софью Кенин, а в полуфинале — девятую ракетку мира, польку Игу Свёнтек.

За первый титул в сезоне Эшли Барти получила 470 рейтинговых очков, укрепив первую позицию в рейтинге WTA, и $ 108 тыс.