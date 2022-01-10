Мельникова вылетела из квалификации AO, уступив 740-й ракетке мира

Россиянка Марина Мельникова не смогла пройти во второй раунд квалификации к Australian Open. Теннисистка встречалась с представительницей Австралии – Кимберли Биррелл, занимающей 740-ю строчку мирового рейтинга. Австралийская спортсменка одержала победу со счётом 6:7 (0:7), 6:3, 1:6.
Встреча продолжалась 2 часа 33 минуты. Биррелл подала навылет 1 раз, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13. На счету Мельниковой 2 эйса, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.
Ранее россиянин Евгений Донской также уступил в своём матче квалификации Australian Open. Теннисист проиграл представителю Австралии Максу Пёрселлу со счётом 4:6, 2:6.
Australian Open пройдёт с 17 по 30 января. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович, который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл россиянина Даниила Медведева.
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