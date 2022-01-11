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Александрова вышла во второй круг турнира в Сиднее

Александрова вышла во второй круг турнира в Сиднее
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Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла японку Эну Шибахару в матче первого круга турнира WTA-500 в Сиднее (Австралия). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Сидней (ж). 1-й круг
11 января 2022, вторник. 05:50 МСК
Эна Шибахара
589
Япония
Эна Шибахара
Э. Шибахара
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		4  
6 		6  
         
Екатерина Александрова
40
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова

Александрова сделала 4 эйса и 6 двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала турнира россиянка сыграет с третьей ракеткой мира и победительницей Итогового турнира WTA Гарбинье Мугурусой, представляющей Испанию.

Ранее на турнире в Сиднее победу одержала российская теннисистка Дарья Касаткина. Она обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 6:4, 6:0.

Призовой фонд турнира в Сиднее составил более $ 703 тыс. Его действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова.

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