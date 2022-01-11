Александрова вышла во второй круг турнира в Сиднее
Поделиться
Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла японку Эну Шибахару в матче первого круга турнира WTA-500 в Сиднее (Австралия). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:4.
Сидней (ж). 1-й круг
11 января 2022, вторник. 05:50 МСК
589
Эна Шибахара
Э. Шибахара
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
40
Екатерина Александрова
Е. Александрова
Александрова сделала 4 эйса и 6 двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 10.
В 1/8 финала турнира россиянка сыграет с третьей ракеткой мира и победительницей Итогового турнира WTA Гарбинье Мугурусой, представляющей Испанию.
Ранее на турнире в Сиднее победу одержала российская теннисистка Дарья Касаткина. Она обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 6:4, 6:0.
Призовой фонд турнира в Сиднее составил более $ 703 тыс. Его действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова.
Комментарии
- 11 января 2022
-
09:09
-
09:05
-
08:47
-
08:30
-
08:01
-
07:52
-
07:49
-
07:33
-
06:02
-
00:55
-
00:10
- 10 января 2022
-
23:48
-
20:34
-
19:20
-
19:03
-
16:44
-
16:41
-
16:31
-
16:28
-
16:25
-
16:23
-
16:17
-
15:29
-
15:21
-
15:13
-
14:09
-
13:46
-
13:45
-
13:30
-
13:27
-
13:09
-
13:02
-
12:51
-
12:20
-
12:10
Партнерский контент