Александрова вышла во второй круг турнира в Сиднее

Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла японку Эну Шибахару в матче первого круга турнира WTA-500 в Сиднее (Австралия). Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 6:4, 6:4.

Александрова сделала 4 эйса и 6 двойных ошибок, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 10.

В 1/8 финала турнира россиянка сыграет с третьей ракеткой мира и победительницей Итогового турнира WTA Гарбинье Мугурусой, представляющей Испанию.

Ранее на турнире в Сиднее победу одержала российская теннисистка Дарья Касаткина. Она обыграла представительницу США Софью Кенин со счётом 6:4, 6:0.

Призовой фонд турнира в Сиднее составил более $ 703 тыс. Его действующей чемпионкой является чешка Петра Квитова.