Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина разгромила чемпионку Australian Open — 2020 на турнире в Сиднее

Дарья Касаткина разгромила чемпионку Australian Open — 2020 на турнире в Сиднее
Комментарии

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Сиднее (Австралия), разгромив представительницу США Софью Кенин, посеянную под восьмым номером, со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.

Дарья трижды подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету чемпионки Australian Open 2020 года ни одного эйса и брейка, а также 2 двойные ошибки.

За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит либо с француженкой Фионой Ферро (LL), либо с бельгийкой Элисе Мертенс. Турнир в Сиднее завершится 15 января. Под первым номером на этих соревнованиях посеяна австралийка Эшли Барти.

На минувшей неделе Дарья дошла до полуфинала турнира в Мельбурне, где проиграла американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 0:6.

Сидней (ж). 1-й круг
10 января 2022, понедельник. 11:45 МСК
Софья Кенин
12
США
Софья Кенин
С. Кенин
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Дарья Касаткина
26
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Новость по теме
Лишь одна российская теннисистка вышла во 2-й раунд квалификации Australian Open 10 января
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022