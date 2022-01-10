Дарья Касаткина разгромила чемпионку Australian Open — 2020 на турнире в Сиднее

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг турнира в Сиднее (Австралия), разгромив представительницу США Софью Кенин, посеянную под восьмым номером, со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 3 минуты.
Дарья трижды подала навылет, сделала 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 5 брейк-пойнтов. На счету чемпионки Australian Open 2020 года ни одного эйса и брейка, а также 2 двойные ошибки.
За выход в четвертьфинал Касаткина поспорит либо с француженкой Фионой Ферро (LL), либо с бельгийкой Элисе Мертенс. Турнир в Сиднее завершится 15 января. Под первым номером на этих соревнованиях посеяна австралийка Эшли Барти.
На минувшей неделе Дарья дошла до полуфинала турнира в Мельбурне, где проиграла американке Аманде Анисимовой со счётом 2:6, 0:6.
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