Александрова уступила Мугурусе на турнире в Сиднее. Испанка станет соперницей Касаткиной
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В Сиднее (Австралия) на стадионе «НЮУ Теннис-Центр. Кен Роузволл Арена» состоялся матч второго круга одноимённого теннисного турнира, в котором сошлись 27-летняя россиянка Екатерина Александрова (40-й номер рейтинга) и 28-летняя представительница Испании Гарбинье Мугуруса (3-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Мугурусы – 6:1, 7:6. Продолжительность игры составила 1 час 26 минут.
На счету Александровой семь подач навылет, четыре двойные ошибки и лишь 1 из 7 (14%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки три эйса, две двойные ошибки и 3 из 3 (100%) по брейкам.
В 1/4 финала турнира Мугуруса встретится с ещё одной представительницей России – 24-летней Дарьей Касаткиной, которая обыграла бельгийку Элисе Мертенс (6:3, 6:4).
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