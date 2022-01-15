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Димитров провёл экскурсию по раздевалкам АО и показал туннель, по которому выходят на корт

Димитров провёл экскурсию по раздевалкам АО и показал туннель, по которому выходят на корт
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Болгарский теннисист Григорий Димитров провёл видеоэкскурсию по раздевалкам Открытого чемпионата Австралии. Также спортсмен прошёлся по специальному туннелю, по которому участники матчей выходят на корт.

Видео доступно в официальном твиттер-аккаунте Australian Open.

Australian Open — 2022 пройдёт с 17 по 30 января.

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).

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