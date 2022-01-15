Димитров провёл экскурсию по раздевалкам АО и показал туннель, по которому выходят на корт

Болгарский теннисист Григорий Димитров провёл видеоэкскурсию по раздевалкам Открытого чемпионата Австралии. Также спортсмен прошёлся по специальному туннелю, по которому участники матчей выходят на корт.

Видео доступно в официальном твиттер-аккаунте Australian Open.

Australian Open — 2022 пройдёт с 17 по 30 января.

В 2021 году Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде выиграл Новак Джокович (Сербия). В решающем матче турнира Джокович сломил сопротивление россиянина Даниила Медведева. В женском одиночном разряде победила представительница Японии Наоми Осака, в мужском парном разряде титул завоевали хорват Иван Додиг и словак Филип Полашек, в женском парном — бельгийка Элисе Мертенс и белоруска Арина Соболенко, в миксте — Барбора Крейчикова (Чехия) и Раджив Рам (США).