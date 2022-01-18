Душан Лайович вышел на корт с флагом Сербии в поддержку Новака Джоковича. Фото

Сербский теннисист Душан Лайович вышел на корт с флагом Сербии в поддержку 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», первой ракетки мира Новака Джоковича, которого депортировали из Австралии в преддверии Australian Open. Фото сделано вчера, 17 января. В первом круге Лайович победил венгра Мартона Фучовича (6:3, 4:6, 6:1, 6:7 (6:8), 6:1).
«Нравится вам это или нет — величайший на все времена», — гласит надпись на флаге.
Посмотреть фото можно в «твиттере» журналиста Луки Фьорино.
Напомним, Новака Джоковича, не пожелавшего прививаться, депортировали из Австралии после того, как ему повторно аннулировали визу. Спортсмен пытался оспорить решение австралийских властей, но суд отклонил его апелляцию. В результате ему пришлось покинуть Австралию и пропустить Australian Open. Сербский теннисист девять раз выигрывал этот турнир, в том числе год назад, когда ему удалось победить в финале россиянина Даниила Медведева.
- 18 января 2022
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