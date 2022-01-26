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На Australian Open — 2022 прервалась серия, которая длилась 33 турнира «Большого шлема»

На Australian Open — 2022 прервалась серия, которая длилась 33 турнира «Большого шлема»
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Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6, 2:6. В случае победы итальянец мог впервые в карьере сыграть в полуфинале турнира «Большого шлема».

Поражение Янника означает, что впервые с «Ролан Гаррос» 2013 года в полуфинале мэйджора не будет игроков, ранее не добиравшихся до этой стадии, сообщает журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере». Серия с дебютами в полуфиналах соревнований «Большого шлема» насчитывала 33 турнира.

Дебютанты полуфиналов на турнирах «Большого шлема»
2013
Уимблдон: Кирстен Флипкенс, Ежи Янович.
US Open: Флавия Пеннетта, Стэн Вавринка.

2014
Australian Open: Эжени Бушар.
«Ролан Гаррос»: Симона Халеп, Андреа Петкович, Эрнест Гулбис.
Уимблдон: Люси Шафаржова, Григор Димитров, Милош Раонич.
US Open: Пэн Шуай, Екатерина Макарова.

2015
Australian Open: Мэдисон Кис.
«Ролан Гаррос»: Тимя Бачински.
Уимблдон: Гарбинье Мугуруса.
US Open: Роберта Винчи.

2016
Australian Open: Йоханна Конта.
«Ролан Гаррос»: Кики Бертенс, Доминик Тим.
Уимблдон: Елена Веснина.
US Open: Каролина Плишкова.

2017
Australian Open: Коко Вандевей.
«Ролан Гаррос»: Елена Остапенко.
Уимблдон: Магдалена Рыбарикова, Сэм Куэрри.
US Open: Пабло Карреньо-Буста, Кевин Андерсон.

2018
Australian Open: Элисе Мертенс, Кайл Эдмунд, Чхун Хён.
«Ролан Гаррос»: Марко Чеккинато.
Уимблдон: Юлия Гёргес, Джон Иснер.
US Open: Наоми Осака, Анастасия Севастова.

2019
Australian Open: Даниэль Коллинз, Стефанос Циципас, Люка Пуй.
«Ролан Гаррос»: Маркета Вондроушова, Аманда Анисимова, Эшли Барти.
Уимблдон: Элина Свитолина, Барбора Стрыцова, Роберто Баутиста-Агут.
US Open: Белинда Бенчич, Бьянка Андрееску, Даниил Медведев, Маттео Берреттини.

2020
Australian Open: Софья Кенин, Александр Зверев.
«Ролан Гаррос»: Надия Подороска, Ига Свёнтек, Диего Шварцман.
US Open: Дженнифер Брэйди.

2021
Australian Open: Каролина Мухова, Аслан Карацев.
«Ролан Гаррос»: Анастасия Павлюченкова, Барбора Крейчикова, Мария Саккари, Тамара Зиданшек.
Уимблдон: Арина Соболенко, Денис Шаповалов, Хуберт Хуркач.
US Open: Лейла Фернандес, Эмма Радукану, Феликс Оже-Альяссим.

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