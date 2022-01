На Australian Open — 2022 прервалась серия, которая длилась 33 турнира «Большого шлема»

Итальянский теннисист Янник Синнер в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии проиграл греку Стефаносу Циципасу со счётом 3:6, 4:6, 2:6. В случае победы итальянец мог впервые в карьере сыграть в полуфинале турнира «Большого шлема».

Поражение Янника означает, что впервые с «Ролан Гаррос» 2013 года в полуфинале мэйджора не будет игроков, ранее не добиравшихся до этой стадии, сообщает журналист Бен Ротенберг в своём «твиттере». Серия с дебютами в полуфиналах соревнований «Большого шлема» насчитывала 33 турнира.

Дебютанты полуфиналов на турнирах «Большого шлема»

2013

Уимблдон: Кирстен Флипкенс, Ежи Янович.

US Open: Флавия Пеннетта, Стэн Вавринка.



2014

Australian Open: Эжени Бушар.

«Ролан Гаррос»: Симона Халеп, Андреа Петкович, Эрнест Гулбис.

Уимблдон: Люси Шафаржова, Григор Димитров, Милош Раонич.

US Open: Пэн Шуай, Екатерина Макарова.



2015

Australian Open: Мэдисон Кис.

«Ролан Гаррос»: Тимя Бачински.

Уимблдон: Гарбинье Мугуруса.

US Open: Роберта Винчи.



2016

Australian Open: Йоханна Конта.

«Ролан Гаррос»: Кики Бертенс, Доминик Тим.

Уимблдон: Елена Веснина.

US Open: Каролина Плишкова.



2017

Australian Open: Коко Вандевей.

«Ролан Гаррос»: Елена Остапенко.

Уимблдон: Магдалена Рыбарикова, Сэм Куэрри.

US Open: Пабло Карреньо-Буста, Кевин Андерсон.



2018

Australian Open: Элисе Мертенс, Кайл Эдмунд, Чхун Хён.

«Ролан Гаррос»: Марко Чеккинато.

Уимблдон: Юлия Гёргес, Джон Иснер.

US Open: Наоми Осака, Анастасия Севастова.



2019

Australian Open: Даниэль Коллинз, Стефанос Циципас, Люка Пуй.

«Ролан Гаррос»: Маркета Вондроушова, Аманда Анисимова, Эшли Барти.

Уимблдон: Элина Свитолина, Барбора Стрыцова, Роберто Баутиста-Агут.

US Open: Белинда Бенчич, Бьянка Андрееску, Даниил Медведев, Маттео Берреттини.



2020

Australian Open: Софья Кенин, Александр Зверев.

«Ролан Гаррос»: Надия Подороска, Ига Свёнтек, Диего Шварцман.

US Open: Дженнифер Брэйди.



2021

Australian Open: Каролина Мухова, Аслан Карацев.

«Ролан Гаррос»: Анастасия Павлюченкова, Барбора Крейчикова, Мария Саккари, Тамара Зиданшек.

Уимблдон: Арина Соболенко, Денис Шаповалов, Хуберт Хуркач.

US Open: Лейла Фернандес, Эмма Радукану, Феликс Оже-Альяссим.