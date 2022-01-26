Даниил Медведев: когда закрыли крышу, я стал меньше потеть и лучше подавать

Вторая ракетка мира, россиянин Даниил Медведев рассказал, как на его игре отразилась пауза в четвертьфинальном матче на Australian Open – 2022 с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом.

На тай-брейке третьей партии при счёте 2:1 в пользу россиянина матч был прерван из-за дождя. Организаторы закрыли крышу на стадионе. Встреча в итоге завершилась со счётом 6:7 (4:7), 3:6, 7:6 (7:2), 7:5, 6:4 в пользу Медведева.

«Забавно, что на тай-брейке, когда был перерыв и закрывали крышу, я почувствовал, как моя игра меняется. Я почувствовал, что могу пробивать навылет и лучше подавать. Почувствовал, что начал играть лучше. Когда закрыли крышу, прекратились сильные порывы ветра, которые мешали играть. В первом сете на тай-брейке я ужасно потел и даже сделал пару двойных ошибок, потому что ладонь была скользкая. Я не мог закрутить мяч. Я был очень расстроен, пытался менять напульсники. Так что крыша помогла и потеть меньше. Я вижу на экране, что сделал 90 ускорений. Реально? Почти пять часов на корте. Что это за статистика? Кажется, что я совершил 175 ускорений», — сказал Медведев в послематчевом интервью.