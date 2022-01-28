Ольховский назвал ценное качество Медведева, которое помогло ему в матче с Циципасом

Бывший российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу россиянина Даниила Медведева в полуфинале Australian Open. Вторая ракетка мира Медведев обыграл грека Стефаноса Циципаса со счётом 7:6 (7:5), 4:6, 6:4, 6:1.
«Матч можно записать в актив. Даниил — молодец, справился с эмоциями. Конечно, в концовке второго сета завёлся, но главное — справился. В третьем и четвёртом сете Медведев показал очень хороший теннис. Ценное качество Дани — есть за счёт чего прибавить, есть уверенность и возможность собраться, когда это нужно.
Что касается спора с судьёй, то эмоции пересилили, может, где-то не хватило спокойствия. Это не очень положительный момент, так с судьёй обычно не разговаривают, но на эмоциях иногда случается. В финале для меня фаворитом является Медведев. Будем смотреть», — сказал Ольховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 28 января 2022
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