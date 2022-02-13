Анетт Контавейт одержала 20-ю подряд победу на харде

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, победившая на турнире St. Peterburg Ladies Trophy, одержала 20-ю победу подряд на покрытии «хард».

Таким образом, Контавейт стала шестой теннисисткой начиная с 1990 года, выигравшей 20 и более матчей подряд в закрытых помещениях. Анетт повторила достижение немки Штеффи Граф, американки югославского происхождения Моники Селеш, бельгийки Жюстин Энен, американки Линдсей Дэвенпорт и чешки Яны Новотны.

Напомним, Контавейт, занимающая девятую строчку в мировом рейтинге, в финале турнира в Санкт-Петербурге обыграла представительницу Греции Марию Саккари, седьмую ракетку мира, со счётом 5:7, 7:6, 7:5.

Прошлогодняя победительница St. Petersburg Ladies Trophy Дарья Касаткина не смогла защитить титул из-за коронавируса.