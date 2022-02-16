Кудерметова обыграла 7-ю ракетку мира Мугурусу и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Дубае (ОАЭ), который завершится 19 февраля.

В матче второго раунда Кудерметова в трёх сетах обыграла действующую чемпионку турнира седьмую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу (4). Встреча продлилась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Мугурусы – 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 использованных брейк-пойнта из 5.

За право выйти в полуфинал престижных соревнований Кудерметова сразится с лаки-лузером швейцаркой Хиль Белен Тайхман, которая ранее неожиданно обыграла украинку Элину Свитолину.