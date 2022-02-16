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Кудерметова обыграла 7-ю ракетку мира Мугурусу и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае

Кудерметова обыграла 7-ю ракетку мира Мугурусу и вышла в четвертьфинал турнира в Дубае
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова пробилась в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Дубае (ОАЭ), который завершится 19 февраля.

В матче второго раунда Кудерметова в трёх сетах обыграла действующую чемпионку турнира седьмую ракетку мира испанку Гарбинье Мугурусу (4). Встреча продлилась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 3:6, 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Мугурусы – 5 эйсов, 6 двойных ошибок и 2 использованных брейк-пойнта из 5.

За право выйти в полуфинал престижных соревнований Кудерметова сразится с лаки-лузером швейцаркой Хиль Белен Тайхман, которая ранее неожиданно обыграла украинку Элину Свитолину.

Дубай (ж). 2-й круг
16 февраля 2022, среда. 15:10 МСК
Вероника Кудерметова
31
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
3 		6 6
6 		4 4
         
Гарбинье Мугуруса
7
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
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