Вымученная победа! Российские теннисистки выбили американок в полуфинале командного Кубка

Команда капитана Игоря Андреева одержала тяжёлую, вымученную победу в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг. Российские теннисистки выбили из борьбы американок и пробились в решающий матч.

На пражской О2-Арене начались решающие матчи обновлённого соревнования женских сборных по теннису. Раньше этот турнир назывался Кубок Федерации, а теперь носит название Кубок Билли Джин Кинг – в честь знаменитой американской теннисистки. После успеха на старте группового этапа в противостоянии с Канадой – 3-0 россиянки, которых именуют в Праге Командой федерации тенниса России, встречались с действующими чемпионками турнира – сборной Франции. Капитан Игорь Андреев произвёл ротацию игроков и на одиночный матч вторых номеров сборных выставил Екатерину Александрову. В феврале прошлого года Екатерина дебютировала в команде и принесла ей два важных очка в борьбе с Румынией за попадание на Финальный турнир в рамках Кубка Федерации (так он тогда назывался). На сей раз Александрова тоже мощно начала свой поединок с француженкой Кларой Бюрель, была в двух геймах от победы – 6:3, 4:4, но не смогла дожать соперницу и уступила в трёх сетах.

А дальше выправлять ситуацию вышла на корт первый номер нашей команды Анастасия Павлюченкова. В битве с опытной Ализе Корне россиянке пришлось ликвидировать отставание в один сет, с чем она успешно и справилась – 5:7, 6:4, 6:2. «Я очень счастлива и горда собой оттого, какой невероятный матч мне удалось выиграть. Мы показали хороший уровень тенниса, но, что самое главное, продемонстрировали невероятный боевой дух. Я и Ализе были словно двумя тигрицами, которые не хотят уступать друг другу ни на йоту. Это было круто, ведь это именно то, ради чего мы и занимаемся спортом», — передаёт слова Павлюченковой официальный сайт турнира.

Этой победы хватило дружине капитана Игоря Андреева, чтобы досрочно выйти из группы с первого места в полуфинал. Парный матч Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова тоже выиграли, хотя турнирного значения эта встреча уже не имела. Началось ожидание команды-соперницы, и к глубокому вечеру среды стало известно, что в полуфинале россиянки поборются с командой США. В четверг у россиянок был день отдыха, во время которого сформировался и состав второго полуфинала: Австралия – Швейцария. Команда хозяек – чешек – не смогла справиться со Швейцарией, ведомой олимпийской чемпионкой Белиндой Бенчич, и не вышла из группы.

Американки пробились в полуфинал лишь по дополнительным показателям – опередив сборные Словакии и Испании за счёт положительной разницы выигранных и проигранных сетов! Все три своих очка на предварительной части турнира подопечные капитана Кэти Ринальди выиграли в одиночках: два добыла Даниэль Коллинз и одно – Слоан Стивенс. «Мы заряжены на очень хороший результат на Кубке Билли Джин Кинг. Хотим выиграть весь турнир и, выйдя в полуфинал, стали к цели чуть ближе. Каждая из нас прекрасно справляется с давлением, имеет немало тяжёлых матчей за плечами и готова побеждать. Мы умеем переживать непростые моменты, пребывая под давлением», — заявила Коллинз.

Именно Стивенс и Коллинз вышли на субботние встречи в одиночках против россиянок, у которых место Павлюченковой осталось незыблемым. А вот на роль второго номера Игорь Андреев на этот раз выставил дебютантку сборной Людмилу Самсонову. Начало для Людмилы получилось обескураживающим. За 28 минут она по всем статьям проиграла сет Слоан Стивенс – 1:6. Но постепенно Самсонова наладила свою игру, главным образом, существенно улучшив подачу. А в концовке второй партии россиянка впервые добилась брейка и тут же подала на сет под ноль – 6:4. В решающей партии Людмилу уже было не остановить – 6:3.

Лидеры своих команд Павлюченкова и Коллинз подошли к очному поединку без поражений в рамках нынешнего розыгрыша турнира. Игра получилась тягучей, с обилием моментов с обеих сторон. Вначале россиянка повела с двумя брейками – 4:1, но затем соперница прибавила, не позволила Анастасии подать на сет при 5:4, отыграв 3 сетбола.

Дело дошло до тай-брейка, где сначала Павлюченкова не реализовала ещё 3 сетбола, потом американка не использовала возможность решить всё одним ударом. В итоге через 1 час 8 минут борьбы россиянка всё-таки склонила чашу весов в свою пользу – 7:6 (11:9). Во второй партии уже Даниэль первой сделала брейк, но Анастасия довольно быстро отыгралась – 2:2. Судьба партии снова решилась на тай-брейке, где на сей раз не было равных Коллинз – 7:6 (7:2). Матч перешёл в решающий сет.

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Третий сет показал, что у Павлюченковой осталось меньше сил. Она почти сразу оказалась в роли догоняющей. При этом россиянка в основном пыталась удержать свою подачу. Но и это Анастасии не удалось – в 4-м гейме Коллинз сделала брейк, а под конец партии – ещё один. Волевая победа американки – 6:7, 7:6, 6:2 за 2 часа 45 минут. И в итоге судьба путёвки в финал решалась в парной комбинации.

На решающую парную комбинацию капитан россиянок Игорь Андреев выставил боевой, проверенный дуэт Самсонова / Кудерметова, прошедший весь групповой этап без поражений. В матче с Шелби Роджерс / Коко Вандевей наши девушки действовали в активном, атакующем стиле, не боялись рисковать. Помогала им и подача. Первый сет прошёл под диктовку россиянок, которые не позволили американкам реализовать два брейк-пойнта в 8-м гейме, а сами дважды забрали подачу соперниц – 6:3. Во второй партии борьба обострилась. На брейк россиянок соперницы ответили тем же – 2:1. Девушки нервничали, команды подбадривали их. Никто не хотел уступать. И всё же неимоверным усилием воли Людмила и Вероника дожали американок в 4-м гейме и довели затем матч до победы – 6:3, 6:3. В общей сложности поединок сборной США с российскими теннисистками продлился более 7 часов!

Так наши девушки добились очень трудной, вымученной, но от этого столь желанной победы в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг с американками. Это первый финал россиянок за 6 лет в чемпионате сборных команд! Последний раз подобного успеха наши девушки добились в 2015 году. Но тогда в финале они проиграли как раз здесь же, в Праге, хозяйкам корта – чешкам. Как будет на этот раз и кто станет соперницами подопечных капитана Игоря Андреева, узнаем позже.