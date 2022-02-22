Калинская вышла во 2-й круг турнира в Гвадалахаре, обыграв 77-ю ракетку мира из Китая
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В Гвадалахаре (Мексика) на турнире категории WTA-250 на стадионе «Панамерикан Теннис Сентер» состоялся матч первого круга, в котором сошлись 23-летняя россиянка Анна Калинская (100-й номер рейтинга) и 19-летняя представительница Китая Чжэн Циньвэнь (77-й номер рейтинга).
Встреча завершилась победой Калинской в трёх сетах – 6:3, 2:6, 6:2. Продолжительность матча составила два часа.
На счету Калинской две подачи навылет, 10 двойных ошибок и 4 из 13 (31%) реализованных брейк-пойнтов. У её оппонентки – пять эйсов, 10 двойных ошибок и 3 из 11 (27%) удачных брейков.
Во втором круге турнира Калинская встретится с победительницей пары Панна Удварди (Венгрия, 83-й номер рейтинга) – Синьюй Ван (Китай, 94-й номер рейтинга).
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