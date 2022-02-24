Даниил Медведев — самый высокий теннисист в истории среди лидеров рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев станет самым высоким лидером в истории мужского рейтинга ATP. Его рост составляет 198 см. Об этом сообщает ATP Media Info.
Отметим, что на второй и третьей позициях следуют россияне: Марат Сафин (193 см) и Евгений Кафельников (191 см).
Далее расположились Энди Маррей, Густаво Куэртен, Карлос Мойя и Борис Беккер. Их рост также составляет 191 см.
Напомним, Медведев впервые в своей карьере станет первой ракеткой мира. Это стало известно после того, как серб Новак Джокович потерпел поражение на турнире категории ATP-500 в Дубае (ОАЭ), проиграв 123-му номеру мирового рейтинга, чешскому квалифаеру Иржи Веселы в двух сетах — 4:6, 6:7 (4:7).
Медведев, выступающий на турнире в мексиканском Акапулько, сегодня, 24 февраля, одержал победу над испанцем Пабло Андухаром со счётом 6:1, 6:2 и пробился в четвертьфинал соревнований.
На момент написания новости Медведев набрал 8525 очков рейтинга, обойдя Джоковича, который потерял 410 баллов из-за раннего поражения в Дубае (8465).
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