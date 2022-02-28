Павлюченкова выступила с заявлением в связи с военными действиями

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова опубликовала заявление из-за военной специальной операции России на Донбассе. Спортсменка призвала к миру и прекращению военных действий.
«Я играю в теннис с тех пор, как была ребёнком. Всю свою жизнь я представляю Россию. Это — мой дом и моя страна. Но сейчас я боюсь, ведь там находятся моя семья и друзья. Но я не боюсь чётко выразить свою позицию. Я против войны и насилия.
Личные амбиции и политические мотивы не могут оправдать насилие. Это отнимает будущее не только у нас, но и у детей. Я нахожусь в смятении, не знаю, как помочь в этой ситуации.
Я — спортсменка, которая играет в теннис. Я не политик, не общественный деятель. У меня нет опыта в таких ситуациях. Я лишь могу публично не согласиться с этими действиями, говорить об этом открыто.
Остановите войну, остановите насилие», — написала Павлюченко в своём «твиттере».
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