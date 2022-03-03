Украинская теннисистка Ястремская вышла в четвертьфинал турнира в Лионе

Украинская теннисистка Даяна Ястремская вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Лионе (Франция).

Ястремская прошла испанку Кристину Бушкэ, обыграв её в двух сетах со счётом 6:2, 6:3. Матч продлился 1 час 5 минут.

За игру Ястремская выполнила 2 эйса, совершила 2 двойные ошибки, а также реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Бушкэ — ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка при 4 брейк-пойнтов.

Во четвертьфинале соревнований соперницей Ястремской станет победительница пары Ясмине Паолине (Италия) — Тамара Корпач (Германия).

Отметим, что на турнире продолжает выступать представительница России Виталия Дьяченко. Сегодня, 3 марта, в матче второго круга она обыграла 35-ю ракетку мира Викторию Голубич.