Американская теннисистка Варвара Лепченко дисквалифицирована на 4 года за допинг
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Американская теннисистка Варвара Лепченко получила четырёхлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Международной федерации тенниса (ITF).
В допинг-пробе Лепченко, сданной 12 июля 2021 года во время турнира в Будапеште, были обнаружены метаболиты адрафинила и/или модафинила входящие в запрещённый список ВАДА. Эти вещества относятся к категории стимуляторов.
Независимый трибунал постановил, что теннисистка не смогла доказать, что вещество попало в её организм непреднамеренно, предоставленные доказательства были сочтены расплывчатыми вплоть до несуществующих. Срок четырёхлетней дисквалификации 35-летней Лепченко отсчитывается с 19 августа 2021 года, когда она была отстранена.
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