Навратилова — о Мугурусе: ей нужно притвориться, что она вернулась в Гвадалахару

Прославленная теннисистка Мартина Навратилова оценила шансы испанки Гарбинье Мугурусы на победу в стартующем 10 марта турнире в Индиан-Уэллсе (США).



«Ей нужно притвориться, что она вернулась в Гвадалахару!

Игра Гарбинье лучше подходит для более быстрых кортов. Таких как Майами, например. Для травяных покрытий и даже для грунта — на «Ролан Гаррос» игра идёт быстрее, чем на некоторых кортах с твёрдым покрытием. Она выглядит теннисисткой, у которой многое зависит от психологического состояния. Она как-то нашла подобную уверенность на Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре, едва ли не уговорила сама себя на это.

Это та модель, которую мы видели, когда она после победы в «мэйджоре» испытывает некоторый спад. Вероятно, у неё больше шансов на победу в Майами, но успех может прийти и в Индиан-Уэллсе.

Индиан-Уэллс может быть очень коварным. Медленное покрытие, дуют ветра, а по ночам очень холодно. Нужно уметь приспосабливаться к условиям, и она прекрасно с этим справилась в Гвадалахаре. У неё могут быть прекрасные шансы на победу. Мы знаем, что игра у Мугурусы есть. Вопрос состоит лишь в том, сможет ли она собрать все элементы головоломки вместе или нет», — приводит слова Навратиловой WTAtennis.com.