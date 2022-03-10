Собкин — о снятии Джоковича: люди всегда платили определённую цену за свои принципы

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал то, что 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира, серб Новак Джокович снялся с турниров в Индиан-Уэллсе и Майами (США), после того как ему не удалось добиться разрешения на въезд в страну. Напомним, Джокович не желает прививаться.
«Всегда люди платили определённую цену за свои принципы. Правильные или неправильные — плата есть всегда. Джокович пошёл по этому пути, я не могу осуждать или хвалить его за это.
Что касается фаворитов нижней половины сетки, то на турнире в Индиан-Уэллсе часто бывают сюрпризы. Надо учитывать, кто и где играл раньше, условия. Там может быть сильный ветер, очень сухой воздух: никогда нигде не трескались губы, а там это было», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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