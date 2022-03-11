Фоньини побил итальянский рекорд по количеству побед на турнирах ATP
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Итальянский теннисист Фабио Фоньини установил новый национальный рекорд. Он одержал 392-ю победу в карьере, став лучшим по этому показателю среди итальянских игроков. Ранее Фоньини делил первое место с Адриано Панаттой, а теперь стал единоличным лидером.
Историческая победа состоялась на турнире в Индиан-Уэллсе (США). В матче первого круга Фоньини обыграл испанца Пабло Андухара со счётом 3:6, 6:3, 6:3.
«Это действительно приятно. Если честно, я ничего не знал до матча. Это просто статистика, но всё равно я рад. Сейчас меня сравнивают с великими. Адриано был моим кумиром, рад, что мне покорилось это достижение», — сказал Фоньини после матча.
Топ-3 итальянского списка возглавляет Андреас Сеппи. Он одержал 386 побед.
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