Собкин: Надаль еле унёс ноги от Корды. Силы Рафы иссякают

Заслуженный тренер России Борис Собкин прокомментировал тяжелейшую победу испанца Рафаэля Надаля на старте турнира серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе (США).

Надаль обыграл американца Себастьяна Корду со счётом 6:2, 1:6, 7:6 (7:3). При этом Корда вёл в решающем сете с двумя брейками — 5:2 — но дважды не подал на матч.

«У всех игроков бывают матчи, когда ты вылезаешь из совершенной безнадёги, как и когда ты абсолютно весь матч лидируешь — и в итоге проигрываешь. Надаль еле унёс ноги от Корды. Другое дело, что такие матчи довольно опасны: когда игрок выигрывает с матчболов, он, как правило, потом хорошо играет на турнире. Я ещё взял на заметку, что Надаль снялся с турнира в Майами. Всё это говорит о том, что силы Рафы иссякают», — сказал Собкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.