Даниил Медведев в Индиан-Уэллсе одержал первую победу в ранге лидера мирового рейтинга

Россиянин Даниил Медведев, который 2 недели назад отобрал у Новака Джоковича звание 1-й ракетки мира, блестяще дебютировал в ранге лидера мирового рейтинга. В стартовом для себя матче на «Мастерсе» в Индиан-Уэллсе наш парень буквально разгромил чеха Томаша Махача и вышел в 3-й круг.

В калифорнийской пустыне стартовал первый в сезоне турнир серии «Мастерс», в котором принимают все сильнейшие на сегодняшний день теннисисты, за исключением Новака Джоковича. Сербу в Индиан-Уэллсе не дали выступить по той же причине, что и на Australian Open. Новак не желает проходить вакцинацию, а никаких исключений для него не делается. Надо сказать, что за пару недель до турнира Джокович потерял первое место в рейтинге, которое он удерживал много месяцев, и пропустил вперёд Даниила Медведева. Именно россиянин и возглавил сетку на 96 участников на турнире, который ещё называют неофициальным 5-м «Шлемом».

Этот турнир не очень удачный для российских мужчин. Лишь однажды в далёком 1992 году до финала тут добрался Андрей Чесноков. Что касается Медведева, то он играл в Индиан-Уэллсе 4 раза и лучшего результата добился лишь в прошлом году – 4-й круг. Тогда россиянин не смог довести до победы матч, в котором лидировал 6:4, 4:1 с двумя брейками. Его соперник Григор Димитров сумел выиграть 8 геймов подряд и завершил поединок в свою пользу. Хоть турнир и проходит на любимом для Даниила покрытии – харде, но корты в Индиан-Уэллсе медленные, проблем добавляет ветер из пустыни, а также горячий пустой воздух.

Несмотря на отсутствие в сетке Джоковича, перед началом турнира у Даниила стояла задача – выступить так, чтобы сохранить лидерство в рейтинге. Дело в том, что в понедельник россиянин опережал серба на 150 очков, но по завершении Индиан-Уэллса-2022 у него будет вычтено 250 баллов за титул в Марселе-2021. И тогда уже Медведев будет отставать от Новака на 100 очков. Чтобы ликвидировать это отставание, нашему парню обязательно надо добраться как минимум до 1/4 финала.

Перед стартом Медведев поделился ожиданиями на этот турнир: «Думаю, давление будет большим. Но в то же время велика и мотивация. Я сделаю всё, что от меня зависит. То же самое бывает и на любом другом турнире, где хочется заработать как можно больше очков. Здесь будет 1000 очков в розыгрыше (за титул. — Прим. «Чемпионата»). Но, конечно, жеребьёвка очень непростая. В сетке много сильных игроков. Так что добиться победы будет непросто».

Первым соперником Даниила Медведева в Индиан-Уэллсе-2022 стал 21-летний чех Томаш Махач, занимающий 158-е место в рейтинге ATP. Он успешно прошёл квалификацию, обыграв Раду Албота из Молдавии и украинца Илью Марченко, а затем в первом круге справился с австралийцем Алексеем Попыриным. Даниил и Томаш ранее друг с другом не встречались, и поэтому какое-то время теннисистам понадобилось, чтобы приспособиться к манере игры соперника. До 6-го гейма оба держали свои подачи, но тут у Махача случился сбой – он допустил несколько ошибок, в том числе и двойную. Медведев этим воспользовался, сделал брейк под ноль – 4:2 и довёл партию до победы – 6:3 за 35 минут. Во втором сете россиянин забрал подачу соперника сразу – 2:0, вскоре сделал ещё один брейк – 4:1 и контролировал ход матча до самого конца – 6:3, 6:2 за 1 час 11 минут.

Так Даниил Медведев успешно дебютировал в ранге 1-й ракетки мира. Он пробился в третий круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе и встретится с победителем пары Краинович – Монфис.