Чесноков: Рублёв выглядит предпочтительнее Димитрова — Андрей должен выйти в полуфинал

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года, победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков дал прогноз на четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе, в котором россиянин Андрей Рублёв сыграет с болгарином Григором Димитровым.
«Димитров очень неплохо играет на турнире в Индиан-Уэллсе, в прошлом году у него были шансы выйти в финал. Помню, он обыграл даже Даниила Медведева.
Если брать шансы Димитрова и Рублёва в 1/4-й, то Андрей на сегодняшний день выглядит солиднее и предпочтительнее. Надо играть так же быстро и направленно, как и все матчи на турнире. Рублёв должен выиграть этот матч и выйти в полуфинал. Хочется надеяться, что Рублёв окажется в финале и сможет победить на турнире», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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