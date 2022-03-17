Тарпищев рассказал, как нужно сыграть Рублёву, чтобы победить Димитрова в четвертьфинале

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился мнением о том, как должен сыграть российский теннисист Андрей Рублёв, чтобы победить болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе (США).

«Димитров хорошо играет комбинационно, но, как правило, против таких игроков Рублёв задаёт очень высокий темп игры. Задача в том, чтобы комбинаторика, которой обладает Димитров, не проявилась в должной мере. На больших скоростях играть разнообразно очень сложно. Думаю, Рублёву это удастся, и мы увидим его в полуфинале. Нужно действовать так же уверенно», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

В четвёртом круге Рублёв победил поляка Хуберта Хуркача.