Надаль за три часа обыграл Алькараса и вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе

Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира в Индиан-Уэллсе. На стадионе полуфинала он обыграл соотечественника Карлоса Алькараса со счётом 6:4, 4:6, 6:3.

Продолжительность встречи составила 3 часа 12 минут. За это время Надаль сделал 3 подачи навылет, допустил 5 двойных ошибок и реализовал 6 из 21 брейк-пойнтов. На счету Алькараса 1 эйс, 3 двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнта из 14.

В финале турнира Надаль встретится с представителем США Тейлором Фритцем, который в своём полуфинальном матче обыграл россиянина Андрея Рублёва.

Турнир в Индиан-Уэллсе проходит с 10 по 20 марта. Общий призовой фонд составляет $ 8,5 млн. Действующим победителем турнира является Кэмерон Норри, который в финале прошлого года обыграл Николоза Басилашвили.