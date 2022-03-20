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Селеш хочет, чтобы Серена Уильямс побила рекорд по числу побед на турнирах БШ

Селеш хочет, чтобы Серена Уильямс побила рекорд по числу побед на турнирах БШ
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Бывшая первая ракетка мира Моника Селеш с огромным интересом ждёт возвращения на корт американки Серены Уильямс, надеясь что та сравняется с представительницей Австралии Маргарет Корт по числу побед на турнирах «Большого шлема».

«Если рассуждать эгоистично, то я надеюсь, что Серена вернётся на корт. Думаю, что будет здорово наблюдать за тем, как она штурмует рекорд. Примерно такую же ситуацию мы видели с Рафаэлем Надалем, Роджером Федерером и Новаком Джоковичем. Как бывшему игроку это всё мне кажется невероятным. А они всё продолжают выступать на высочайшем уровне. Думаю, это много говорит и о нашем спорте. Звёзды всё дольше радуют нас своей игрой. При этом уже поджимает молодёжь, и лишь вопрос времени в том, когда они превзойдут мастеров нынешнего времени.

То, что Серена вернулась в спорт после рождения дочери – это просто здорово. А женские турниры – это большая и великолепная загадка для меня прямо сейчас. Когда я смотрю на результаты жребия, то не имею представления о том, кто выиграет в том или ином матче. Уровень игры выровнялся, каждый может выиграть турнир. И это лишь прибавляет мотивации», — приводит слова Селеш Tennisworldusa.org.

Напомним, сейчас на счету Серены Уильямс 23 победы на турнирах «Большого шлема», а у Корт – рекордные 24.

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