Надаль прервал 20-матчевую победную серию. Она стала 3-й по продолжительности с 1990 года

35-летний испанский теннисист Рафаэль Надаль, потерпевший поражение в финале турнира серии «Мастерс» в Индиан Уэллсе от американца Тейлора Фритца (3:6, 6:7), прервал свою впечатляющую победную серию на турнирах ATP Tour.
Как отмечает ESPN Stats & Info в «Твиттере», Надаль прервал свою 20-матчевую победную серию, которая стала третьей по продолжительности с начала сезона с 1990 года, когда был сформирован ATP Tour.
Ранее Рафаэль выигрывал все турниры, в которых участвовал в текущем сезоне – турнир категории ATP-250 в Мельбурне (Австралия), Открытый чемпионат Австралии и турнир ATP-500 в Акапулько (Мексика). В числе прочих в его активе две победы над россиянином Даниилом Медведевым (нынешний 1-й номер рейтинга) и одна — над итальянцем Маттео Берреттини (6-й номер рейтинга).
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