Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Вера Звонарёва одержала убедительную победу в первом круге турнира в Майами

Вера Звонарёва одержала убедительную победу в первом круге турнира в Майами
Комментарии

Экс вторая ракетка мира 37-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 3 апреля.

В первом круге соревнований Звонарёва (Q) обыграла представительницу Японии Мисаки Дои со счётом 6:4, 6:1. Матч продлился 1 час 13 минут. Звонарёва 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.

Во втором раунде Звонарёва сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек (19).

Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая сегодня, 23 марта, объявила о завершении карьеры.

Майами (ж). 1-й круг
23 марта 2022, среда. 19:45 МСК
Мисаки Дои
Япония
Мисаки Дои
М. Дои
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		1  
6 		6  
         
Вера Звонарёва
Россия
Вера Звонарёва
В. Звонарёва
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022