Вера Звонарёва одержала убедительную победу в первом круге турнира в Майами
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Экс вторая ракетка мира 37-летняя российская теннисистка Вера Звонарёва вышла во второй круг турнира категории WTA-1000 в Майами (США), который продлится до 3 апреля.
В первом круге соревнований Звонарёва (Q) обыграла представительницу Японии Мисаки Дои со счётом 6:4, 6:1. Матч продлился 1 час 13 минут. Звонарёва 2 раза подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету её соперницы — 1 эйс, 1 двойная ошибка и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
Во втором раунде Звонарёва сыграет со словенкой Тамарой Зиданшек (19).
Общий призовой фонд турнира в Майами составил $ 8 369 455. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая сегодня, 23 марта, объявила о завершении карьеры.
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