Мугуруса вслед за Халеп снялась с турнира WTA-1000 в Майами

Девятая ракетка мира, испанская теннисистка Габринье Мугуруса снялась с турнира категории WTA-1000 в Майами (США). Испанку беспокоит травма левого плеча. Она была 7-й сеяной турнира и не сыграла ни одного матча.
Мугуруса во втором круге турнира должна была играть с американкой Лорен Дэвис. Её место займёт лаки-лузер, 156-я ракетка мира из Австралии Сторм Сэндерс.
Победитель пары Сторм Сэндерс (Австралия) — Лорен Дэвис (США) в третьем круге турнира в Майами сыграет с лучшей теннисисткой из пары Клара Бюрель (Франция) — Петра Квитова (Чехия).
Отметим, что на последнем турнире этой же категории в Индиан-Уэллсе (США) Мугуруса вылетела во втором круге, уступив американке Элисон Риске в трёх сетах (6:0, 3:6, 1:6).
Мугуруса — двукратная победительница турниров «Большого шлема».
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