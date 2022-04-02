Янчук: достигнутый уровень мастерства из-за травмы у Медведева точно не пропадёт
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Заслуженный тренер России Виктор Янчук прокомментировал новость о том, что вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев готовится к операции из-за грыжи и может пропустить от 1 до 2 месяцев.
«Неприятная и неожиданная новость. Казалось бы, Медведев молодой и здоровый парень, но никто от этого не застрахован. Травмы не редкость в условиях повышенных нагрузок на таком уровне. Будем надеяться на лучшее. Достигнутый уровень мастерства из-за травмы у Даниила точно не пропадёт. Уверен, Медведев восстановится и войдёт в форму. Важно, чтобы восстановление прошло без осложнений. Гонка за первым местом в рейтинге никому не нужна», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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