Камилла Рахимова обыграла Александру Крунич в первом круге турнира в Боготе

Российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), который продлится до 10 апреля.

На старте соревнований Рахимова (111-я ракетка мира) обыграла представительницу Сербии Александру Крунич со счётом 6:2, 3:6, 7:5. Встреча продлилась 2 часа 9 минут. Рахимова 2 раза подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 15. На счету Крунич — 3 эйса, 5 двойных ошибок и 5 использованных брейк-пойнтов из 10.

В следующем раунде Рахимова встретится с победительницей матча Река-Луца Яни (Венгрия) – Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия, 2).

Призовой фонд турнира в Боготе составил $ 239 477. Его действующей чемпионкой является победительница юниорского US Open – 2019 колумбийка Мария-Камила Осорио-Серрано.