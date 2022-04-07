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Александрова вышла в 3-й круг турнира в Чарльстоне, где сразится с Плишковой

Александрова вышла в 3-й круг турнира в Чарльстоне, где сразится с Плишковой
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Российская теннисистка Екатерина Александрова на отказе соперницы вышла в 1/8 финала турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

В матче второго круга Александрова обыгрывала представительницу Китая Чжэн Циньвэнь со счётом 2:6, 7:5, 5:2, после чего её соперница снялась. Напряжённая встреча продлилась 2 часа 31 минуту. Александрова 4 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 16. На счету Циньвэнь — 19 эйсов, 12 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.

За выход в четвертьфинал Александрова поборется с седьмой ракеткой мира, чешкой Каролиной Плишковой (3).

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составил более $ 888 тыс. Его действующей победительницей является россиянка Вероника Кудерметова, отказавшаяся защищать титул.

Чарльстон. 2-й круг
06 апреля 2022, среда. 21:35 МСК
Чжэн Циньвэнь
72
Китай
Чжэн Циньвэнь
Ч. Циньвэнь
Окончен
1 : 1
Rt
1 2 3
         
6 		5 2
2 		7 5
         
Екатерина Александрова
54
Россия
Екатерина Александрова
Е. Александрова
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