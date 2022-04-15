Димитров прокомментировал победу над Хуркачем в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

29-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал свою победу в четвертьфинальном матче грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Димитров обыграл поляка Хуберта Хуркача в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).
«В конце концов, я думаю, нам обоим было очень тяжело. Полагаю, что физически мы оба чувствовали себя хорошо, но я понимал, что всё время был в позиции лидера и оказывал большое давление на него. Я думаю, что это и было решающей разницей.
Всё, что я мог сказать самому себе, — это просто положить мяч точно в корт. Я знал, что каждый раз, когда мне удавалось отправить мяч в корт, я начинал хороший розыгрыш. Чувствовал, что причиняю ему дискомфорт. Его подача была потрясающей, особенно во втором сете, поэтому, если честно, мне действительно нужно было сохранять спокойствие», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким
- 15 апреля 2022
-
21:59
-
21:41
-
20:56
-
19:37
-
17:25
-
17:01
-
15:56
-
15:35
-
14:38
-
13:16
-
11:38
-
10:57
-
10:54
-
10:30
-
09:44
-
09:12
-
08:58
-
08:37
-
07:55
-
00:36
-
00:11
- 14 апреля 2022
-
22:48
-
21:21
-
21:12
-
20:47
-
20:39
-
19:56
-
19:37
-
18:55
-
18:03
-
17:44
-
17:16
-
15:57
-
15:44
-
15:00