Димитров прокомментировал победу над Хуркачем в четвертьфинале «Мастерса» в Монте-Карло

29-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал свою победу в четвертьфинальном матче грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако). Димитров обыграл поляка Хуберта Хуркача в трёх сетах со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (7:2).

«В конце концов, я думаю, нам обоим было очень тяжело. Полагаю, что физически мы оба чувствовали себя хорошо, но я понимал, что всё время был в позиции лидера и оказывал большое давление на него. Я думаю, что это и было решающей разницей.

Всё, что я мог сказать самому себе, — это просто положить мяч точно в корт. Я знал, что каждый раз, когда мне удавалось отправить мяч в корт, я начинал хороший розыгрыш. Чувствовал, что причиняю ему дискомфорт. Его подача была потрясающей, особенно во втором сете, поэтому, если честно, мне действительно нужно было сохранять спокойствие», — приводит слова Димитрова официальный сайт ATP.

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