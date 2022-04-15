Димитров в трёх сетах одолел Хуркача и вышел в полуфинал «Мастерса» в Монте-Карло

29-я ракетка мира болгарский теннисист Григор Димитров одержал победу в четвертьфинальном матче грунтового «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), в котором его соперником был представитель Польши Хуберт Хуркач, — 6:4, 3:6, 7:6 (7:2). Продолжительность матча составила 2 часа 27 минут.
Димитров выполнил четыре эйса и допустил две двойные ошибки, реализовав три брейк-пойнта из восьми. На счету 14-й ракетки мира Хуркача 11 подач навылет и ни одной двойной ошибки. Он реализовал три брейк-пойнта из четырёх.
В полуфинале «Мастерса» в Монте-Карло Григор Димитров сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.
В других четвертьфиналах сыграют Янник Синнер (Италия) — Александр Зверев (Германия) и Диего Шварцман (Аргентина) — Стефанос Циципас (Греция). Все матчи состоятся сегодня, 15 апреля.
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Рублёв уступил Синнеру и не смог выйти в 1/4«Мастерса»
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