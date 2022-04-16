Опубликована сетка турнира в Белграде, где сыграют Джокович, Рублёв, Тим и Карацев

Прошла жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Белграде (Сербия), который пройдёт с 18 по 24 апреля. Призовой фонд соревнований составил более € 596 тыс.
Первый номер посева получил 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира серб Новак Джокович. Он начнёт домашние соревнования со второго круга, где сыграет с победителем матча Ласло Джере (Сербия) – Хамад Медьедович (Сербия, WC).
Вторым сеяным стал россиянин Андрей Рублёв, во втором раунде он сыграет либо с Генри Лааксоненом (Швейцария), либо с одним из победителей квалификации.
Также в основную сетку турнира попали Карен Хачанов (3) и Аслан Карацев (4). Хачанов на старте соревнований сыграет с победителем встречи Микаэль Имер (Швеция) – квалифаер. Карацев – либо с Оскаром Отте (Германия), либо с Алехандро Табило (Чили, WC).
В Сербии также выступит чемпион US Open – 2020 австриец Доминик Тим, в первом круге он сыграет с Джоном Миллманом (Австралия).
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