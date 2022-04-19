Чемпионка US Open Бьянка Андрееску провела и выиграла первый матч за полгода

Чемпионка US Open – 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску впервые с октября 2021 года провела официальный матч на уровне WTA.

Андрееску стартовала на грунтовом турнире категории WTA-500 в Штутгарте (Германия). В матче первого круга Бьянка обыграла немку Юле Нимайер (WC, 108-я ракетка мира) со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Встреча продлилась 1 час 45 минут. Андрееску шесть раз подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из четырёх. На счету её соперницы — шесть эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем раунде Андрееску сразится с пятой ракеткой мира представительницей Беларуси Ариной Соболенко (3).

Призовой фонд соревнований в Штутгарте составил $ 703 580. Их действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, завершившая карьеру по ходу текущего сезона.