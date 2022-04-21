Американский теннисист: Джоковича не пустили на AO, Медведева — на Уимблдон… Дикие времена

Серебряный призёр Олимпиады-2004 в мужском одиночном разряде, бывшая седьмая ракетка мира, американец Марди Фиш высказался о решении Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA) запретить россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой.

«Дикие времена настали в мужском теннисе. Джоковичу не позволили сыграть на Australian Open из-за [отказа от прививки]… Медведеву не разрешили сыграть на Уимблдоне из-за его национальности...» — написал Фиш в своём «твиттере».

Напомним, Новак Джокович, не желающий прививаться, вынужден был пропустить Открытый чемпионат Австралии в январе. Его со скандалом депортировали из страны.

Роджер Федерер показал, как готовится к возвращению в тур: