Прошла жеребьёвка турнира в Мюнхене, где сыграют Зверев, Рууд и Опелка

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории ATP-250 в Мюнхене (Германия), который пройдёт с 25 апреля по 1 мая.

Возглавил посев соревнований третья ракетка мира немец Александр Зверев. Он начнёт турнир со второго круга, где сыграет либо с Хольгером Руне (Дания, WC), либо с одним из квалифаеров. Вторым сеяным стал норвежец Каспер Рууд, его соперником во втором раунде станет либо словак Алекс Молчан, либо один из победителей квалификации.

Также пропустят первый круг американец Райлли Опелка (3) и грузин Николоз Басилашвили (4).

Отметим, что ни один российский теннисист не попал в основную сетку турнира в Мюнхене.

Призовой фонд соревнований составил почти € 600 тыс. Их действующим чемпионом является Басилашвили.