2-й титул ATP-250 в сезоне для Басилашвили. За всю неделю в Мюнхене он не отдал ни сета

Турнир в Мюнхене, как и было запланировано, завершился в воскресенье, 2 мая, хотя в пятницу вечером в этом были определённые сомнения. Два первых четвертьфинала так сильно затянулись, что организаторы решили два заключительных поставить одновременно на двух разных кортах. В том числе учитывался и неблагоприятный прогноз погоды, который сбылся: буквально через час после начала матчей полил дождь. Через некоторое время представители турнира вышли высушивать площадку, и один из них продемонстрировал знаменитую лунную походку Майкла Джексона.

Права на видео принадлежат BMW Open (ATP Media). Посмотреть видео можно в «твиттере» BMW Open.

Пятничные матчи в итоге были перенесены на субботу, так что Николоз Басилашвили и Каспер Рууд провели за день почти по две встречи. Однако все игры получились двухсетовыми. Басилашвили оказался сильнее Норберта Гомбоша (6:4, 6:4) и вышел на Каспера Рууда. Каспер в 1/4 финала оказался сильнее Джона Миллмана – 6:3, 6:4. Один из розыгрышей длился 30 ударов и вряд ли кого-то оставил равнодушным.

От полуфинала Басилашвили – Рууд многие ожидали борьбы, но Николоз играл очень мощно и неожиданно легко добился победы со счётом 6:1, 6:2. Грузин действовал первым номером и регулярно выполнял мощные удары с задней линии.

Вторым финалистом турнира в столице Баварии стал немец Ян-Леннард Штруфф. Он победил Илью Ивашко, который днём ранее сенсационно выбил из сетки 1-го номера посева и двукратного чемпиона этого турнира Александра Зверева и одержал первую победу над игроком топ-10 в карьере. Матч со Штруффом белорус начал замечательно – 3:0, но после этого выиграл всего два гейма – 4:6, 1:6. Тем не менее, отметим вот этот интересный розыгрыш в исполнении Ильи в начале матча.

Таким образом, в воскресном финале сошлись Басилашвили и Штруфф. Немец впервые играл в решающем матче, а для грузина это был уже седьмой финал ATP и третий в Германии: в 2018 и 2019 годах он побеждал в Гамбурге. Николоз уже в первом гейме сделал брейк и удержал его вплоть до окончания сета. Штруфф при этом неплохо подавал и сделал 13 эйсов. Он только однажды проиграл свою подачу, но этого было достаточно. Пожалуй, самый красивый розыгрыш случился в начале второй партии, когда теннисисты играли по всему корту.

Во втором сете брейков не было, а единственный брейк-пойнт возник у немца, но он его не использовал. На тай-брейке Басилашвили оказался сильнее и завоевал пятый титул в карьере и второй в сезоне. Напомним, что в марте он выиграл в Дохе турнире такой же категории ATP-250.

Отыграть матчбол у Федерера и стать чемпионом. Басилашвили покорил Доху Рублёв без игры вышел в полуфинал в одиночке и выиграл парный титул с Карацевым, а Федерер провёл первый матч за 13 месяцев. Видеообзор.

Любопытный момент – после Катара Николоз проиграл пять матчей из семи, но к нынешнему турниру подошёл в отличной форме и провёл идеальную неделю в Мюнхене: за пять матчей он не отдал соперникам ни сета.

Басилашвили стал 11-м действующим игроком, которые ещё не достигли 30-летнего возраста и завоевали как минимум пять одиночных титулов ATP. Столько же побед у Пабло Карреньо-Бусты, Себастьяна Гарина и Люки Пуя. Чаще побеждали только Ник Кирьос, Стефанос Циципас (оба – по 6 трофеев), Григор Димитров, Андрей Рублёв (оба – по 8), Даниил Медведев (10), Александр Зверев (14) и Доминик Тим (17). Впереди крупные турниры в Мадриде и Риме, а следующие соревнования категории ATP-250 пройдут в Лионе и Женеве с 17 по 23 мая. Причём в Швейцарии ожидается возвращение на корт Роджера Федерера.