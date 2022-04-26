Прошла жеребьёвка турнира в Мадриде, на котором сыграют четыре россиянки

Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-1000, который пройдёт с 28 апреля по 7 мая в Мадриде (Испания).

Первой сеяной соревнований стала действующий лидер мирового рейтинга, полька Ига Свёнтек. Второй сеяной стала вторая ракетка мира, испанка Паула Бадоса. В первом круге она встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (25).

Также в основную сетку турнира попали Анастасия Павлюченкова (15), Дарья Касаткина (23) и Людмила Самсонова (26). Павлюченкова сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (47), Касаткина – с канадкой Лейлой Фернандес (20), а соперницей Самсоновой в первом раунде станет кто-то из квалифаеров.

Третья сеяная, белоруска Арина Соболенко, встретится с американкой Амандой Анисимовой (33).