Прошла жеребьёвка турнира в Мадриде, на котором сыграют четыре россиянки
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Состоялась жеребьёвка грунтового турнира категории WTA-1000, который пройдёт с 28 апреля по 7 мая в Мадриде (Испания).
Первой сеяной соревнований стала действующий лидер мирового рейтинга, полька Ига Свёнтек. Второй сеяной стала вторая ракетка мира, испанка Паула Бадоса. В первом круге она встретится с россиянкой Вероникой Кудерметовой (25).
Также в основную сетку турнира попали Анастасия Павлюченкова (15), Дарья Касаткина (23) и Людмила Самсонова (26). Павлюченкова сыграет с испанкой Сарой Соррибес-Тормо (47), Касаткина – с канадкой Лейлой Фернандес (20), а соперницей Самсоновой в первом раунде станет кто-то из квалифаеров.
Третья сеяная, белоруска Арина Соболенко, встретится с американкой Амандой Анисимовой (33).
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