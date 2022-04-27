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Александр Бублик ответил, обсуждают ли теннисисты отстранение россиян от Уимблдона

Александр Бублик ответил, обсуждают ли теннисисты отстранение россиян от Уимблдона
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32-я ракетка мира, казахстанский теннисист Александр Бублик ответил, обсуждают ли в туре отстранение российских и белорусских игроков от Уимблдона-2022.

«Вы, кажется, не сомневаетесь в том, что мы разговариваем на эту тему. Но я уверяю вас: я ни с кем об этом не разговариваю. У меня было всего несколько частных бесед на эту тему. Просто теннис – это индивидуальный вид спорта. Мы не обсуждаем решение Уимблдона», — приводит слова Бублика Eurosport.de.

Напомним, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) запретили россиянам и белорусам участвовать в Уимблдоне-2022 и других турнирах под своей эгидой из-за военной спецоперации России на Украине. В теннисе это первый случай запрета на участие россиян и белорусов.

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