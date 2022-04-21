«Величайшее поражение в истории спорта». Джокович и сербские СМИ заступились за русских

Спортсмены из России и Беларуси не выступят на Уимблдоне. Но лучший теннисист мира против этого решения.

В среду, 20 апреля, Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) выпустила официальное заявление совместно с Всеанглийским клубом лаун-тенниса (AELTC): российские и белорусские теннисисты не смогут принять участия в турнирах под их эгидой в 2022 году. В том числе в турнире «Большого шлема» на траве — Уимблдоне.

Решение касается как взрослых соревнований, так и соревнований юниоров. Кроме Уимблдона, в июне пройдёт ещё несколько крупных турниров: ATP-500 в Лондоне, WTA-250 в Бирмингеме и WTA-500 в Истбурне. В них российские и белорусские теннисисты тоже не смогут принять участия. В итоге сразу 17 игроков из топ-100 в мужском и женском рейтингах, включая Даниила Медведева, Андрея Рублёва, Арину Соболенко, не примут участия в турнирах на траве.

Но не весь теннисный мир поддержал решение Уимблдона. Особенно активно за российских теннисистов заступились в Сербии, где как раз сейчас проходит турнир ATP-250 в Белграде.

В частности, 7-й номер посева серб Миомир Кецманович, который уже справился с Ришаром Гаске, Джоном Миллманом и вышел в 1/4 финала на Джоковича, заявил на послематчевой пресс-конференции: «Конечно, я осуждаю то, что сейчас происходит в мире, но не думаю, что Медведев, Рублёв и остальные игроки в этом виноваты. Я не думаю, что это справедливое решение».

Высказался в своих соцсетях и австралиец Джон Миллман, который проиграл во втором круге Белграда сербу Кецмановичу: «Я чувствую, что Украине было бы лучше, если бы Уимблдон пожертвовал всю свою прибыль на её поддержку, вместо того чтобы запрещать там играть российским и белорусским теннисистам».

Джон Миллман Фото: Mark Brown/Getty Images

Сам лидер мирового рейтинга и посева на турнире в Белграде Новак Джокович заявил журналистам, что против решения об отстранении российских теннисистов от участия в турнирах в Великобритании.

Новак Джокович Сербский теннисист Я всегда буду в числе первых, кто осудит войну. Как дитя войны я знаю, какую она наносит эмоциональную травму. Мы в Сербии знаем, что происходило в 1999 году. Простые люди всегда страдают, у нас было много войн на Балканах. Тем не менее я не могу поддержать решение Уимблдона. Я думаю, это безумие. Это не вина спортсменов. Когда политика вмешивается в спорт, это обычно плохо заканчивается

Возмущён решением об отстранении российских и белорусских теннисистов бывший югославский теннисист и известный тренер Никола Пилич. Через его академию в частности прошли такие именитые игроки, как Михаэль Штих, Новак Джокович, Эрнест Гулбис, Анастасия Севастова и другие: «Это просто позор! Было ли нечто подобное, когда американцы вошли в Ирак и убили более полумиллиона местных жителей? Запретили ли в тот момент играть американским спортсменам?»

Известное сербское издание Sportklub выпустило колонку, где её автор Александар Милетич пишет о том, что спорт сравняли с политикой: «Это величайшее поражение в истории спорта! От российских спортсменов требуют осудить политику своей страны, чтобы иметь возможность соревноваться на международном уровне. Другими словами, от них требуют заниматься политикой, что полностью противоречит не только сути спорта, но и Олимпийской хартии».

По мнению автора, российских спортсменов лишили права заниматься спортом, подвергнув дискриминации по политическим мотивам: «Три десятилетия назад югославские спортсмены пострадали из-за резолюции 757 Совета Безопасности, а мишенью был Слободан Милошевич. Однако оказалось, что такие выстрелы никогда не попадают в цель. Сдерживать десятки тысяч молодых людей в их стремлении заниматься спортом – преступление. Речь идёт не только о топ-спортсменах, которые в полном составе упускают какие-то уникальные моменты в своей карьере, но мы говорим и о детях – юниорах, начинающих – которым кто-то должен будет объяснить, почему их так жёстко клеймят».

В заключение Милетич вспомнил эпизод из документального фильма о боксёре Мухаммеде Али, которому запретили участвовать в соревнованиях на несколько лет (1967-1970) за то, что он отказался идти на войну во Вьетнам: «В фильме была такая фраза: «Вы представляете, какая потеря была бы для искусства, если бы кто-то запретил Микеланджело или Рембрандту творить в их четыре наиболее плодотворных года… Что ж, именно так и случилось с Али…».

Точно так же мы можем задаться вопросом о чемпионе US Open по теннису Данииле Медведеве, который может в полную силу постучать в двери Уимблдона. Или для Новака Джоковича, которого по каким-то другим причинам исключили из каких-то крупных соревнований, в то время, когда он мог быть коронован как лучший теннисист всех времён. Из-за политических решений проигрывают не только эти топ-спортсмены, но и зрители, а если хотите, и человечество – ведь они лишаются выступления величайших спортивных артистов».