«Я вернулась свежей и заряжена начать играть». Мугуруса — перед стартом турнира в Мадриде

Экс первая ракетка мира испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса поделилась эмоциями от возвращения в тур после травмы. Мугуруса сыграет на грунтовом турнире в Мадриде с австралийкой Айлой Томлянович.
«Я много работала с физиотерапевтом, потому что были проблемы с сухожилием и нужно было снять воспаление. Это обычная проблема для теннисистов, но требуется время на отдых.
Конечно, недостаток соревнований даёт о себе знать, когда выходишь на матч, но я рада, что приняла это решение. Моему телу это было необходимо.
Я вернулась свежей и заряжена начать играть. Я бы хотела показать в Мадриде свой лучший теннис и каждый год приезжаю с таким настроем.
В Мадриде я всегда ощущаю давление, потому что этот турнир для меня очень важен. Это единственный [крупный] турнир в Испании», — приводит слова Мугурусы Marca.
Чей дебют на вершине рейтинга в теннисе был самым коротким
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