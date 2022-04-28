Рафаэль Надаль прибыл в Мадрид для участия в «Мастерсе». Фото
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль прибыл в Мадрид для участия в турнире серии «Мастерс». Для пятикратного победителя этих грунтовых соревнований этот турнир станет первым после финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе, где 21 марта Надаль уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 3:6, 6:7. «Мастерсы» в Майами и Монте-Карло, а также турнир категории АТР-500 в Барселоне Надаль пропустил.
«Добро пожаловать домой! Рады снова видеть тебя, Рафаэль Надаль!» — подписано фото в соцсетях «Мастерса» в Мадриде.
Фото: Соцсети «Мастерса» в Мадриде
Турнир серии «Мастерс» в Мадриде (Испания) пройдёт с 1 по 8 мая.
На данный момент Надаль занимает четвёртое место в рейтинге АТР. В 2022 году он выиграл Australian Open, а также турниры в Мельбурне и Акапулько.
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