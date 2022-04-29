Бьянка Андрееску победила Элисон Риске на турнире в Мадриде, выиграв третий сет 6:0

Чемпионка US Open – 2019 канадка Бьянка Андрееску одержала победу над представительницей США Элисон Риске в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

На счету Андрееску одна подача навылет и три двойные ошибки. Испанка использовала пять брейк-пойнтов из десяти (процент реализации составил 50%). Риске выполнила один эйс и четыре раза ошиблась на подаче. Она реализовала три брейк-пойнта из восьми (38%).

Во втором круге турнира в Мадриде Андрееску сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.