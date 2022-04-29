Бьянка Андрееску победила Элисон Риске на турнире в Мадриде, выиграв третий сет 6:0
Поделиться
Чемпионка US Open – 2019 канадка Бьянка Андрееску одержала победу над представительницей США Элисон Риске в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.
На счету Андрееску одна подача навылет и три двойные ошибки. Испанка использовала пять брейк-пойнтов из десяти (процент реализации составил 50%). Риске выполнила один эйс и четыре раза ошиблась на подаче. Она реализовала три брейк-пойнта из восьми (38%).
Во втором круге турнира в Мадриде Андрееску сыграет с американкой Даниэль Коллинз.
Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Комментарии
- 29 апреля 2022
-
19:38
-
19:15
-
18:58
-
18:44
-
18:37
-
18:13
-
17:58
-
16:19
-
14:23
-
14:10
-
13:40
-
13:17
-
12:57
-
12:46
-
11:13
-
10:44
-
10:04
-
09:15
-
09:03
- 28 апреля 2022
-
19:52
-
19:27
-
19:12
-
18:43
-
18:29
-
16:39
-
16:37
-
16:29
-
16:22
-
15:36
-
15:08
-
14:59
-
14:22
-
13:57
-
13:02
-
10:29
Партнерский контент