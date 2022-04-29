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Бьянка Андрееску победила Элисон Риске на турнире в Мадриде, выиграв третий сет 6:0

Бьянка Андрееску победила Элисон Риске на турнире в Мадриде, выиграв третий сет 6:0
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Чемпионка US Open – 2019 канадка Бьянка Андрееску одержала победу над представительницей США Элисон Риске в первом круге турнира WTA-1000 в Мадриде. Матч завершился со счётом 6:4, 3:6, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 56 минут.

На счету Андрееску одна подача навылет и три двойные ошибки. Испанка использовала пять брейк-пойнтов из десяти (процент реализации составил 50%). Риске выполнила один эйс и четыре раза ошиблась на подаче. Она реализовала три брейк-пойнта из восьми (38%).

Во втором круге турнира в Мадриде Андрееску сыграет с американкой Даниэль Коллинз.

Призовой фонд турнира в Мадриде в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Мадрид (ж). 1-й круг
29 апреля 2022, пятница. 16:45 МСК
Бьянка Андрееску
Канада
Бьянка Андрееску
Б. Андрееску
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		3 6
4 		6 0
         
Элисон Риске
США
Элисон Риске
Э. Риске
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