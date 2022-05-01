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Украинка Калинина разгромила Мугурусу и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде

Украинка Калинина разгромила Мугурусу и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде
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37-я ракетка мира, украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу над двукратной победительницей турниров «Большого шлема», представительницей Испании Габринье Мугурусой во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде. Матч завершился со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

На счету Калининой четыре подачи навылет и четыре двойные ошибки. Украинка использовала четыре брейк-пойнта из шести (процент реализации составил 67%). Девятая ракетка мира Мугуруса выполнила один эйс и один раз ошиблась на подаче. Она не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести (0%).

В третьем круге грунтового турнира в Мадриде Ангелина Калинина сыграет с победительницей пары Эмма Радукану (Великобритания) — Марта Костюк (Украина).

Призовой фонд соревнований в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Мадрид (ж). 2-й круг
01 мая 2022, воскресенье. 13:40 МСК
Ангелина Калинина
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		0  
         
Гарбинье Мугуруса
Испания
Гарбинье Мугуруса
Г. Мугуруса
Испания на коне. Мугуруса – первая, Надаль – тоже Испания на коне. Мугуруса – первая, Надаль – тоже
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