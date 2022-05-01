Украинка Калинина разгромила Мугурусу и вышла в третий круг турнира WTA-1000 в Мадриде

37-я ракетка мира, украинская теннисистка Ангелина Калинина одержала победу над двукратной победительницей турниров «Большого шлема», представительницей Испании Габринье Мугурусой во втором круге турнира WTA-1000 в Мадриде. Матч завершился со счётом 6:3, 6:0. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

На счету Калининой четыре подачи навылет и четыре двойные ошибки. Украинка использовала четыре брейк-пойнта из шести (процент реализации составил 67%). Девятая ракетка мира Мугуруса выполнила один эйс и один раз ошиблась на подаче. Она не реализовала ни одного брейк-пойнта из шести (0%).

В третьем круге грунтового турнира в Мадриде Ангелина Калинина сыграет с победительницей пары Эмма Радукану (Великобритания) — Марта Костюк (Украина).

Призовой фонд соревнований в этом году составил € 6 575 560. Действующая чемпионка — белорусская теннисистка Арина Соболенко.